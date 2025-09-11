Eken pişman oluyor! İşte bahçe düşmanı ağaç türleri

Deneyimli bitki uzmanı Edward Bowring, bahçesinde yaşadığı tecrübelerden yola çıkarak, agresif kök sistemleri, zehirli yapıları ve sürekli bakım gerektiren özellikleri nedeniyle asla dikilmeyecek bitkileri açıkladı.

Bowring, özellikle bahçesini kolay yönetilebilir ve güvenli bir şekilde düzenlemek isteyen kişiler için bu bitkilerden uzak durulmasını tavsiye ediyor.

Bu bitkiler, yalnızca bakımı zorlaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda çevresindeki diğer bitkilere de zarar verebiliyor.

BU BİTKİLERİ EKMEYİN

Sumak Ağacı ve İstilacı Süs Çalıları: Sonbaharda yapraklarının yanık turuncu rengiyle göz kamaştıran bu bitkiler, hızlı yayılan sürgünleriyle diğer bitkilerin alanını işgal edebilir. Küçük bahçelerde hızla kontrol dışı büyüyebilirler.

Defne ve Zehirli Çit Bitkileri: Her dem yeşil ve hızlı büyüyen bu bitkiler, estetik görünümlerine rağmen yaprakları ve tohumlarıyla evcil hayvanlar ve insanlar için zehirli olabilir. Ayrıca sürekli budama gerektirir ve diğer bitkilerin güneş almasını engelleyebilir.

Kara Ceviz: Geniş gölgesi ve heybetli görünümüyle dikkat çeken kara ceviz, köklerinden salgıladığı “juglon” kimyasalı ile çevresindeki bitkileri öldürebilir. Ayrıca dökülen cevizler bahçede ciddi temizlik sorunları yaratır.

Salkım Söğüt: Masalsı görünümüyle popüler olmasına rağmen, küçük bahçeler için risklidir. Devasa kökleri suya düşkün olup, ev temeli, kanalizasyon ve borulara zarar verebilir. 15 metreye kadar büyüyebilir, bu yüzden ev yakınlarına dikilmemelidir.

İngiliz Meşesi: Güçlü ve dayanıklı bir ağaç olan İngiliz meşesi, yalnızca çok büyük bahçelerde yetiştirilebilir. Kökleri kaldırımları ve yapı temellerini çatlatabilir, ayrıca sonbaharda dökülen yaprak ve palamutları ciddi temizlik gerektirir.