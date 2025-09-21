Eken yaşadı: Doğada kendiliğinden yetişiyor, kilosu 500 TL’yi buluyor

Karadeniz’in Trabzon, Rize, Giresun, Ordu ve Samsun illerinden Marmara’nın Sakarya, Kocaeli, Bursa ve Balıkesir bölgelerine kadar Türkiye’nin dört bir yanında üreticilerin yüzünü güldüren kızılcık, adeta yeni bir tarım trendine dönüştü.

İç Anadolu’nun Ankara ve Çankırı’sında, Doğu Anadolu’nun Erzurum ve Erzincan’ında hatta Ege ve Akdeniz’in yüksek rakımlı bölgelerinde bile başarıyla yetişebilen bu kırmızı mucize, kazandırdığı gelirle üreticilerin gözdesi haline geliyor.

Kilosu 500 liraya kadar alıcı bulan kızılcık, uzun ömürlü verimliliğiyle dikkat çekiyor. Bir ağacın yaklaşık 100 yıl boyunca meyve vermesi, onu sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de gelir kaynağı yapıyor.

Hem şifa deposu olması hem de yüksek piyasa değeriyle kızılcık, şimdiden “çiftçilerin altın ağacı” olarak anılmaya başlandı.

TAM BİR ŞİFA DEPOSU

Kızılcık, yüksek oranda antioksidan, vitamin ve mineral içeriğiyle doğal bir şifa kaynağı olarak öne çıkıyor.

Anti-inflamatuar etkisi sayesinde vücudu iltihaplanmalara karşı koruyan kızılcık, anti-diyabetik özellikleriyle şeker hastaları için destek sağlıyor. Ayrıca karaciğer ve böbrek sağlığını güçlendirirken, kolesterolü dengeler ve kalp dostu bir meyve olarak biliniyor.

Kış aylarında tüketildiğinde grip ve soğuk algınlığına karşı doğal bir kalkan görevi gören kızılcık, enerji verici yapısıyla da günlük yaşamda zindelik sağlıyor.

Geleneksel olarak şerbet ve marmelatlarda tüketilen kızılcık, artık meyve suyu, reçel, kurutulmuş atıştırmalıklar ve kozmetik ürünlerinde de kullanılmaya başlandı.

Karadeniz’de kurulan kızılcık işleme tesisleri, meyveyi ihraç edilebilir ürünlere dönüştürerek yerel ekonomiyi canlandırıyor ve istihdam yaratıyor. Kooperatifler ve büyük tarım şirketleri de kızılcık alanına yatırım yaparak geleceğin parlak tarım ürünleri arasında yer almasını sağlıyor.