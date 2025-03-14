Elazığ'da 73 yıllık dava sonuçlandı: 5 bin 129 hak sahibi tapu alacak

DHA

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde, vatandaşların tapularını almak için verdiği 73 yıllık hukuk mücadelesi nihayet sonuçlandı. Üzerinde çok sayıda konutun bulunduğu 3 bin 10 dönümlük araziye ilişkin süregelen davanın karar duruşması bugün Karakoçan Kadastro Mahkemesi’nde görüldü. Hak sahipleri ve avukatlarının katıldığı duruşmada, mahkeme heyeti tapuların vatandaşlara verilmesi yönünde hüküm kurdu. Böylece, tam 5 bin 129 kişi yıllardır süren belirsizliğin ardından arazilerinin resmî tapularına kavuşacak.

"KANGREN HALİNE GELEN DAVA SONUÇLANDI"

Vatandaşların avukatı Kemal Çelebi, 1952’den bu yana devam eden davanın nihayet çözüme kavuştuğunu belirterek şunları söyledi:

Mahkeme hakimi, son derece karmaşık olan bu dosyayı büyük bir titizlikle değerlendirdi ve kararını açıkladı. Ana parseller göz önünde bulundurulduğunda, arazinin yüzde 97’si hak sahipleri lehine sonuçlandı. Sadece küçük bir bölümü ağalar adına tescillendi. Bugün Karakoçan halkı için tarihi bir gün. Tapularına kavuşacak olmaları büyük bir adalet zaferidir. Sürecin tamamlanması için Yargıtay aşaması var. Tek temennimiz, bu kararın Ankara’da da vatandaşlarımızın lehine onaylanmasıdır.

"KARAKOÇAN İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI"

Hak sahiplerinden Nurullah Aydın da sevincini şu sözlerle dile getirdi:

Bugün Karakoçan'da inanılmaz bir başarıya imza atıldı. Hakime minnettarız. Yıllardır süren baskılara rağmen direndik, yılmadık. Artık herkes hak ettiği tapularına kavuşacak. Daha güzel günlerin bizi beklediğine inanıyorum.

Bir diğer hak sahibi İbrahim Barçakılıç ise, Karakoçan’ın kanayan yarası olan bu mülkiyet sorununa artık bir nokta konduğunu vurgulayarak, “Bu dava insanları birbirine düşüren, gönülleri kıran bir süreçti. Bugün itibarıyla tüm bu sorunlar bertaraf edildi. Karakoçan halkına hayırlı olsun” dedi.