Elazığ’da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

İHA

Elazığ'da merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi Zeytindalı Sokak’ta, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle olay bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Olayda yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.