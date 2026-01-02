Elazığ’da karla mücadele çalışmaları sürüyor: 276 köy yolu açıldı

- Elazığ’da 276 köy yolu ulaşıma açıldı.
- Çalışmalar 90 araç ve 120 personelle devam ediyor.
- Kapalı köy yollarını açmak için ekipler aralıksız çalışıyor.
Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde sürdürülen karla mücadele çalışmaları kapsamında, gün içerisinde 276 köy yolu ulaşıma açıldı.
90 ARAÇ, 120 PERSONEL GÖREV BAŞINDA
Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelerde iş makineleriyle yürütülen çalışmalar sonucunda birçok yerleşim yerinin ulaşımı sağlanırken, ekiplerin kapalı bulunan köy yollarını açmaya yönelik çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.
İl genelinde karla mücadelede 90 araç ve 120 personelin görev aldığı belirtildi.