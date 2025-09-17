Abone ol: Google News

Elazığ’da minibüsün çarptığı çocuk öldü

Elazığ’da yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı İdris Mursalov (8), hayatını kaybetti.

Yayınlama Tarihi: 17.09.2025 02:53
Dün akşam saatlerinde Elazığ-Malatya kara yolu Aşağı Demirtaş mevkisinde B.Ş. yönetimindeki 44 ACF 582 plakalı minibüs, ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan İdris Mursalov’a çarptı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada İdris ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan İdris, kurtarılamadı.

İdris’in cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, sürücü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

