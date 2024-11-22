Elazığ’da otomobil takla attı: 1 ölü

İHA

Elazığ Bingöl karayolunda, Özkan Şahin (31) idaresindeki 44 NB 225 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla atarken sürücü ağır yaralandı.

SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede Şahin’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından hayatını kaybeden sürücü, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler, kaza yerinde inceleme yaptı.