Elazığ'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

İHA

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Saraybahçe köyü mevkiinde, S.K. idaresindeki tır ile Ahmet Y. idaresindeki otomobil çarpıştı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralı olan sürücü Ahmet Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ve jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.