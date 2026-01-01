Elazığ’da yılın ilk buzağısına altın takıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026 yılının ilk dakikalarında, Elazığ Gölköy’de Mücahit Bakıl’ın işletmesinde sağlıklı olarak dünyaya gelen buzağı, yeni yılının ilk gününe anlam kattı.

Doğumun ardından Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, il müdür yardımcısı, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü ve Elazığ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı ile birlikte işletme ziyaret edildi.

BUZAĞIYA ALTIN TAKILIP İSİM VERİLDİ

Ziyaret sırasında anne ve buzağının sağlık kontrolleri yapıldı, buzağının küpesi takılarak kimliklendirme işlemleri tamamlandı.

İl Müdürü Taşkesen, buzağının sağlıklı büyümesi ve işletmenin üretiminin devam etmesini temenni ederek buzağıya çeyrek altın taktı ve bu yeni hayata "Bereket" adını verdi.