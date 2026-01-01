Ankara'da su krizi: Vatandaşlar suyu çeşmelerden temin ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara'nın Sincan ilçesinde su kesintisinden etkilenen vatandaşlar, çeşmelerden su temin ediyor.

Çamlıdere Barajı'ndaki su alma yapısındaki arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede, basınç düşüklüğü ve zaman zaman su kesintileri yaşanıyor.

SU İHTİYACI ÇEŞMELERDEN GİDERİLİYOR

Su kesintilerinden etkilenen vatandaşlar ise su ihtiyaçlarını, ilçenin farklı noktalarında bulunan kaynak suyu çeşmelerinden gidermeye çalışıyor.

"SUYUN OLMAMASI ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY"

Ellerinde damacana ve bidonlarla çeşme başında su dolduran vatandaşlardan Cihat Karayel, yeni yıla susuz girdiklerini belirterek, "Suyun olmaması çok kötü bir şey. Çay bile içemezsin, en kötüsü kişisel bakımını bile gideremezsin." dedi.

"EN AZINDAN BİR HABER VERİLSİN, İNSANLAR ONA GÖRE BİR ÖNLEM ALIR"

Karayel, son zamanlardaki su kesintilerinin haber verilmediğini ileri sürerek, "Bu soğukta su doldurmak zorunda değiliz. Eşimle çocuğum şu an evde bekliyor, evinde sıcak oturmak varken buraya geldim, annemle su dolduruyorum. En azından bir haber verilsin. İnsanlar evde ona göre bir önlem alır. Akşam yatarsın, su var. Sabah kalkarsın, su yok." ifadelerini kullandı.