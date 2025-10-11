Emine Erdoğan, 5. Rize Gastronomi Günleri’nde vatandaşlarla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Rize’de 5’inci Rize Gastronomi Günleri kapsamında düzenlenen "Aromatik Mutfak Kültürü’nün Yeşil Sofrası" etkinliğine katıldı.

"200’Ü AŞKIN YEMEK ÇEŞİDİNİ KAYIT ALTINA ALAN ORGANİZASYONDA EMEĞİ GEÇEN HERKESİ KUTLUYORUM"

Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, organizasyonda Rize'nin 12 ilçesinden 200’ü aşkın yemek çeşidinin kayıt altına alındığını belirtti.

Erdoğan şunları kaydetti:

“Rizeli emekçi kadınlarımızı ve Türk mutfağının temsilcileri olan değerli şeflerimizi tanımaktan mutluluk duydum. Ata tohumları, aromatik bitkiler, yöresel ev yemekleri, gençlerimizin gastronomi sunumları ve nice birbirinden özel ürünlerin yer aldığı stantları ziyaret ettim. Her stant, bu güzel şehrin üretkenliğinin, içtenliğinin ve köklü mutfak mirasının bir yansıması. Bu anlamlı buluşma; bir gastronomi etkinliğinden öte, Rize’nin kültürel hafızasını da geleceğe taşıyan bir adım. Yöresel tatların her biri, bu toprakların kimliği ve zenginliğidir; korunmalı, yaşatılmalı ve geleceğe aktarılmalıdır. Sürdürülebilirlik, sağlıklı beslenme ve yerel değerler odağında, 12 ilçesinden 200’ü aşkın yemek çeşidini kayıt altına alan organizasyonda emeği geçen herkesi kutluyorum.”