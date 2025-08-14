Emlak sektöründe yeni dönem: O tabelayı kullanmak zorunlu oluyor!

Emlak sektöründe dikkat çeken yenilikler gündeme gelmeye devam ediyor. Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, emlak sektöründe kurumsallaşmayı güçlendirmek adına atılan yeni adımı duyurdu.

Kurumsallaşmayı güçlendirmek ve güveni artırmak amacıyla atılan yeni adımla birlikte artık yetki belgesi bulunan emlak ofislerinde “e” harfi bulunan özel tabelaların kullanılmaya başlandığı paylaşıldı.

İlk olarak Ankara’da devreye giren yeni uygulamanın yıl sonuna kadar tüm Türkiye’de 50 bine yakın emlak ofisine ulaştırılması hedefleniyor.

ZORUNLU HALE GELİYOR!

Bu yenilikle birlikte, tabelalarda yer alan barkod sayesinde vatandaşlar, ilgili işletmenin Ticaret Bakanlığı’ndan yetki belgesi alıp almadığını kolayca doğrulayabilecek.

Ankara’da başlatılan uygulamanın kısa süre içinde tüm illere yayılacağını belirten Akçam, yıl sonuna kadar 50 bine yakın meslektaşlarına tabelaların ulaştırılacağını aktardı.

Söz konusu tabelalar için şu an için herhangi bir ücret talep edilmediğini vurgulayan Akçam, "Ticaret Bakanlığı uygulamaya olumlu yaklaşıyor. Yakın zamanda bu konuda zorunluluk getirilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.