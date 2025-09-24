En çirkin araçlar belli oldu: Çirkin görünüyor ama kapış kapış gidiyor

Vanarama tarafından yapılan araştırmada 50 popüler otomobil modeli detaylı bir şekilde incelendi.

Araştırmada dingil mesafesi, araç uzunluğu, farların konumu ve gövde çizgileri gibi tasarım unsurları, altın orana ne kadar yakın olduklarına göre puanlandı.

Bilimsel kriterlere göre, altın orana en çok yaklaşan modeller en estetik otomobiller olarak kabul edilirken, orandan uzak kalan tasarımlar ise düşük puan aldı.

İşte bilime göre en çirkin bulunan otomobiller:

EN ÇİRKİN MODELLER BELLİ OLDU

Araştırmada, tasarım açısından en başarısız model 100 üzerinden yalnızca 7 puan alan Kia Picanto oldu.

Onu 12 puanla Citroën C1 ve 15 puanla Kia Sportage izledi. Fiat 500 de listede düşük puan alan modeller arasında yer aldı.

İlginç olan ise bu araçların Avrupa’da satış rekorları kırması, yani estetik ile ticari başarının her zaman paralel gitmediğini göstermesi.

ALTIN ORANA EN YAKIN TASARIMLAR

Öte yandan, altın orana en yakın ve bilimsel olarak en estetik kabul edilen modeller Alman markalarına ait.

Audi A3 (83 puan), Volkswagen Golf (80 puan), Opel Mokka (80 puan), BMW 1 Serisi (78 puan) ve Mercedes-Benz A-Serisi (77 puan) listede üst sıralarda yer aldı.

YİNE DE SATIŞ REKORLARI KIRIYOR

Araştırma, matematiksel olarak estetik bir aracın tüketici tercihlerinde her zaman belirleyici olmadığını gösteriyor.

Kia Picanto ve Fiat 500 gibi modeller, altın orandan uzak olmalarına rağmen uygun fiyat, şehir içi kullanım kolaylığı ve yakıt ekonomisi sayesinde geniş kitleler tarafından tercih edilmeye devam ediyor.