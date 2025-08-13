En çok satan televizyon markaları açıklandı: Bakın zirvede hangi marka yer aldı

2025 yılının ilk yarısında küresel televizyon pazarı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 büyüme göstererek 92,5 milyon adet sevkiyata ulaştı.

Pazar araştırma şirketi TrendForce’un yayımladığı rapora göre, bu dönemde teknoloji devleri Samsung, TCL, Hisense, LG ve Xiaomi en çok tercih edilen markalar arasında yer aldı.

ZİRVEDEKİ MARKA ŞAŞIRTMADI

Samsung, 16,55 milyon adet sevkiyatla ve yüzde 17,9 pazar payıyla liderliğini sağlam şekilde sürdürdü. Ancak, Çinli rakipler TCL ve Hisense’nin performansı dikkat çekti.

TCL, yüzde 12,5’lik etkileyici bir büyüme kaydederek pazarın ikinci büyük oyuncusu konumuna yükseldi. Hisense ise yüzde 7,3’lük büyüme ile pazarda güçlü bir ivme yakaladı. Buna karşılık, LG’nin pazar payı yüzde 11,8’e geriledi.

EN ÇOK SATILAN TELEVİZYON MARKALARI

Samsung: 16,55 milyon satış

TCL: 14,08 milyon satış

Hisense: 12,88 milyon satış

LG: 10,88 milyon satış

Xiaomi: 5,3 milyon satış

Diğer: 31,76 milyon satış