En kolay balık temizleme yöntemleri: Saniyeler içinde bitiyor

Balık mevsiminin gelmesiyle birlikte sofralara taze balık lezzeti taşımak isteyenler mutfakta daha fazla vakit geçiriyor.

Ancak çoğu kişi için balık temizleme süreci, pişirmekten daha zahmetli bir iş gibi görünüyor.

Ancak doğru teknikler ve basit püf noktalarıyla balık temizlemek hem hızlı hem hijyenik hale geliyor.

İşte saniyeler içinde balığı temizlemenin en pratik yöntemleri ve mutfakta zamandan tasarruf etmenizi sağlayacak ipuçları.

KÜÇÜK BALIK TEMİZLİĞİ

Hamsi, sardalya ve istavrit gibi küçük balıkları avuca alıp başını kopardıktan sonra, başparmakla karnına bastırarak iç organlarını kolayca çıkarabilirsiniz.

Temizliği kolaylaştırmak için ellerinize hafifçe un serpebilirsiniz. Son adımda bol suyla yıkamak yeterli.

PULLU BALIKLAR İÇİN BASİT KAZIMA YÖNTEMİ

Levrek, çipura ve lüfer gibi pullu balıkların temizliği biraz daha özen gerektiriyor. Balığı kuyruktan başa doğru bıçak sırtıyla kazıyın.

Karnını yarıp iç organları çıkardıktan sonra, balığın karın zarını temizlemek pişirme sırasında acı tat oluşmasını önlüyor.

BÜYÜK BALIKLAR İÇİN FİLETO TEKNİĞİ

Somon, palamut ve diğer büyük balıklar için en pratik çözüm fileto almak. Balığın sırtından omurgaya paralel kesik atarak etini kemikten ayırmak, ardından diğer taraf için de aynı işlemi yapmak yeterli. Bu yöntem sayesinde ızgara veya fırın tarifleri için kılçıksız, pişirmeye hazır balıklar elde ediliyor.