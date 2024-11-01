En ucuz balık belli oldu! İşte fiyatı...

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Derya kuzuları, tezgahlarda...

Vatandaşlar, omega 3 kaynağı balık tüketmek için fiyatlarına göz atıyor.

Zonguldak’ta günlerdir 150 lirada satılan palamut bugün tezgahlarda 100 liradan alıcı buldu.

Palamut fiyatının düşmesiyle birlikte tezgahların en ucuz balığı oldu. Fiyatın düşmesiyle birlikte vatandaşlar tezgahlara yoğun ilgi gösterdi.

BOLLUK DEVAM EDECEK

Balıkçı Oktay Ertürk, “Palamut fiyatlarında düşüş var. Kayığımız yine balık yakaladı. Balığın fiyatını 100 liraya düşürdük. Balıkların 1 tanesi 1,5 kg geliyor. İsteyen alır dolabına koyar. Her yerde 125 lira 250 lira. Bende 100 lira palamut. Bugün bedava. 2-3 gün sürükleyeceğiz palamutu. Gene bedava balık yiyorlar bana dua etsinler. Daha da yiyecekler. Bolluk devam edecek. Bu fiyatların altına düşüreceğiz daha“. dedi.

Kaynak: İHA