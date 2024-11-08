En ucuz ekmek! Duyan sıraya giriyor: Tanesi 4 TL

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Mersin’in Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi’nde 30 yıldır fırın işleten 69 yaşındaki İsmail Özen, 10 TL olan ekmeği bir süredir 7 TL’ye satmaya başladı.

Ancak bu durumdan rahatsız olan Mersin Fırıncılar Odasının eski yönetimi, Özen’i mahkemeye verdi.

Özen’in davayı kazanması üzerine fırının sağındaki ve solundaki iki market de ekmeği 4 TL’den satmaya başladı.

Fırıncı İsmail Özen, bakkal ve bayilere ekmek vermediğini, bunun yerine iş yerinin tezgahında bayi fiyatına ekmek sattığını söylerken, iş yerinin yakınındaki markette ise rekabet nedeniyle ekmek 4 liraya satılmaya başlandı.

MAHALLELİ MEMNUN

Fırıncılar arası rekabet nedeniyle düşük fiyata ekmek satılması mahalle halkını memnun etti.

Her gün market önüne gelen mahalle sakinleri, düşük fiyattaki ekmeği kaçırmamak için zaman zaman izdiham oluşturuyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde market önünde yoğunluk yaşanırken, kasalarla getirilen ekmekler adeta kapış kapış gidiyor.

Ekmeği 4 TL’den almak için farklı ilçelerden gelenlerin de katılmasıyla market önündeki kalabalık daha da artıyor.

YOK SATIYOR

Market sahibi Süleyman Tanhan, ekmek almak için insanların Mersin’in her yerinden geldiklerini söyledi. Tanhan, "Gördüğünüz gibi vatandaş memnun ve yoğunluğumuz var. Şu an ne yapacağımızı şaşırdık, o kadar talep var ki artık ne yapacağımızı bilemiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA