Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı yerleştirme sonuçları

AA & Ensonhaber
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinden yapılan duyuruda, binlerce engellinin beklediği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS) ile yerleştirme sonuçları belli oldu.
Yerleştirme işlemleri sonuçlar ÖSYM sitesinde
Buna göre, 2024-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ile yerleştirme sonuçları için TIKLAYIN
Kılavuzda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına, kura usulü ile engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri de noter huzurunda gerçekleştirildi.
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