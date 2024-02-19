Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı yerleştirme sonuçları Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS) ile yerleştirme sonuçları açıklandı.

AA & Ensonhaber

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinden yapılan duyuruda, binlerce engellinin beklediği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS) ile yerleştirme sonuçları belli oldu.

Yerleştirme işlemleri sonuçlar ÖSYM sitesinde

Buna göre, 2024-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ile yerleştirme sonuçları için TIKLAYIN



Kılavuzda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına, kura usulü ile engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri de noter huzurunda gerçekleştirildi.