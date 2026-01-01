EPDK doğal gazda sıvılaştırma lisans bedellerini belirledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

SIVILAŞTIRMA LİSANS BEDELLERİ VE KATILMA PAYI ORANLARI BELİRLENDİ

Buna göre, sıvılaştırma lisansı sahiplerinin lisans alma bedeli 4 milyon 462 bin 500 lira, lisans tadil bedeli 92 bin 200 lira, lisans suret çıkarma bedeli 19 bin 200 lira, lisans yenileme bedeli 2 milyon 231 bin 300 lira (ilgili faaliyet için belirlenen lisans alma bedelinin yüzde 50'si), yıllık lisans bedeli de sıvılaştırılan kilovatsaat başına 0,0005 kuruş olarak belirlendi.

Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren sıvılaştırma lisansı sahiplerinin 2026 faaliyetleri için 2027 yılında ödemekle yükümlü olacakları 2026 yılı katılma payına ilişkin oran, 2026 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak düzenleyecekleri gelir tablolarında yer alan safi satış hasılatı tutarının yüzde 0,05'i olarak hesaplandı.

KAPASİTE MEKANİZMASINDA YENİ YAPTIRIM DÜZENLEMESİ

Öte yandan, EPDK'nin Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, dengeleme güç piyasası kapsamında yük alma veya yük atma talimatı alan santrallerin bir fatura dönemi içerisinde santrale verilen enerji talimat miktarlarının yüzde 20 ve üzerindeki kısmının herhangi bir sebeple yerine getirilmemesi halinde söz konusu santrale ilgili ayda kapasite ödemesi yapılmayacak.