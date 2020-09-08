Erol Mütercimler imam hatipliler açıklamasıyla ilgili çark etti

İmam hatip mezunlarına hakaret eden Erol Mütercimler, sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve çarpıtıldığını savundu.

Haber Global canlı yayınına konuk olan Erol Mütercimler, imam hatip mezunlarıyla ilgili çirkin ifadeler kullandı.

İmam hatipten mezun olanlarının karşısına cinsi sapık ve sahtekar olarak çıktığını söyleyen Erol Mütercimler’e tepkiler çığ gibi büyüdü.

Erol Mütercimler: İmam hatip mezunları sahtekar, cinsi sapık oluyor VİDEO

"BU OKULA HAKARET ETMEM AMA..."

Tepkilere yanıt veren Erol Mütercimler, “43 yıllık bir öğretmenim. Üniversitede yüzlerce imam hatip lisesi mezunu öğrencim oldu. Tv ekranlarında söz düştüğünde bu okulları kuruluş fikri olarak savundum. İmam hatip okulları eksiklerine rağmen bir cumhuriyet projesidir. Ülkenin cumhurreisi de bu okul mezunudur. Ben de bir cumhuriyet öğretmeniyim, bu okula hakaret etmem ama yanlışlarını çekinmeden söylerim.” ifadelerini kullandı.