Erzincan çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Erzincan'a Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

KUVVETLİ SAĞANAK VE YÜKSEK KESİMLERDE KAR BEKLENİYOR

Açıklamada, 15 Kasım 2025 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren yağışların kuvvetli sağanak şeklinde etkisini artırmasının beklendiği belirtildi.

Ayrıca 1600 metre üzerindeki yüksek kesimlerde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışı öngörülüyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağışlarla birlikte meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayları gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.