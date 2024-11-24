Erzincan-Sivas yolundaki Sakaltutan Geçidi’nde ulaşım aksadı

DHA

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi trafikte ve karayollarında aksamalara neden oluyor.

Erzincan-Sivas kara yolundaki 2 bin 160 rakımlı Sakaltutan Geçidi’nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.

ARAÇLAR KIMILDAMADAN SAATLERCE YOLUN AÇILMASINI BEKLEDİ

Araçlarını yol kenarına park eden birçok sürücü, yol kenarında saatlerce beklemek zorunda kaldı.

AĞIR TONAJLI ARAÇLAR DİNLENME TESİSİNE ÇEKİLDİ

Trafik ekipleri ağır tonajlı araçları yol kenarındaki dinlenme tesislerine yönlendirdi.

TUZLAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Karayolları ekipleri, yolların trafiğe açık kalması için, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.