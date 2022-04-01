Erzincan'da 2 öğrenci, araçların rüzgarından elektrik üretti

Erzincan'da 2 ortaokul öğrencisi, rüzgar türbinlerini kullanarak kalabalık şehirlerde ve otoyollarda araçların oluşturduğu rüzgardan elektrik enerjisi üretebilecek proje tasarladı.

Erzincan Yunus Emre Ortaokulunda eğitim gören ortaokul öğrencileri Elif Azra Aydemir ve Elif Gülbahar Işıklı, sürdürülebilir dünya için yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine işaret eden bir yazıdan etkilenerek proje hazırladı.

"YOLDAKİ RÜZGARDAN DÜNYAYA NEFES"

Nüfusu kalabalık şehirlerdeki araçların fazlalığı sebebiyle yollarda oluşan rüzgar ile şehirler arası yollardaki otoyollarda araçların oluşturduğu rüzgarın enerjisinden elektrik enerjisi üretmeye yönelik araştırma yapan öğrenciler, "Yoldaki Rüzgardan Dünyaya Nefes" isimli bir proje geliştirdi.

"Otoyollardan rüzgar enerjisi ile elektrik üretimi için en uygun rüzgar türbini nasıl olmalı?" sorusundan hareket eden öğrenciler, rüzgar enerjisi ile dönen bir dinamodan yararlanarak bu enerjinin elektrik enerjisine dönüşmesi prensibi ile çalışan rüzgar türbinleri geliştirdi.

DİKEY RÜZGAR TÜRBİNLERİ İLE OTOYOLLARDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ

Otoyollardan rüzgar enerjisi ile elektrik üretiminde dikey rüzgar türbinlerinin verimliliğinin, rüzgar türbinlerinin içindeki bıçak sayısına ve yüksekliğine bağlı olarak değiştiğini tespit eden öğrenciler, projeleriyle az maliyetli ve kurulumu kolay olan dikey rüzgar türbinleri aracılığıyla hem şehir içinde hem de şehir dışındaki otoyollardan elektrik enerjisi üretebilecek.

Öğrencilerden Elif Gülbahar Işıklı, gazetecilere, dünyada yenilenemeyen enerji kaynaklarının yer altı ve yer üstünde tükenmeye başladığını söyledi.

Bundan dolayı yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili proje yaptıklarını anlatan Işıklı, "Acaba otoyollarda arabalar geçerken ürettikleri rüzgarla çarklarımızı döndürüp elektrik enerjisi elde edebilir miyiz, diye düşündük ve böyle bir proje hazırladık. Bizden önce yapılmış projeleri inceledik ve modeller hazırladık. Kendi prototiplerimizi hazırlayıp 3, 4 ve 5 bıçaklı rüzgar türbini prototipleri hazırladık, bunları test edip en iyisinin 3 bıçaklı olduğuna karar verdik ve bunları farklı yüksekliklerde yapıp en iyisinin 2 santimetrelik olduğuna karar verdik." ifadelerini kullandı.

"YOLDAN NE KADAR FAZLA ARAÇ GEÇERCE O KADAR ÇOK ENERJİ ÜRETİLİR"

Işıklı, çeşitli araştırmalar yaptıklarını belirterek, "Yatay rüzgar tribünleri şehir içinde pek kullanılmıyor, o yüzden projemizde dikey rüzgar tribünleri kullandık. Bunları yollardaki bariyerlere döşedik. Bu rüzgar türbinlerini otoyollarda ve kalabalık olan yollarda kullanacağız. Böylece arabalar sürekli geçip bu çarkları döndürebilir. Bunların oluşturduğu rüzgarın hızını uygulamayla ölçtük." diye konuştu.

Araçların rüzgarından elektrik enerjisi üretilebileceğine vurgu yapan Işıklı, şunları söyledi:

"Türkiye'de rüzgar hızı 7 metre/saniyeden yüksek olursa yenilenebilir rüzgar enerjisiyle elektrik üretilebileceğini gördük ve Türkiye'de rüzgarın hızı 7'den fazla olduğu için bu projemiz uygulamaya uygun. Karadeniz gibi rüzgarlı bölgelerde bu proje daha rahat kullanılabilir, kalabalık şehirlerde de kullanılabilir. Çünkü arabalar yoldan ne kadar fazla geçerse rüzgar türbinindeki çarklar o kadar döner ve o kadar çok enerji üretilir."