Erzincan’da kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı Erzincan’ın Tercan ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İHA

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Erzincan’ın Tercan ilçesinde 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarının önlenmesi kapsamında, yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Şüpheli şahıslarla birlikte 37 bin 700 adet dolu makaron, 130 bin 100 adet boş makaron, 96.000 gram kıyılmış tütün, 22 adet nargile tütünü, 22.500 adet sigara kağıdı, 1 adet sigara dolum makinesi, 62 adet manuel sigara dolum makinesi, 1 adet metal arama dedektörü, 1 adet tabanca, 103 adet tabanca fişeği, 7 adet tabanca şarjörü, 3 adet av tüfeği, 230 adet kuru sıkı fişek ve 84 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Şüpheli şahısların sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)