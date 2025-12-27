Erzincan’da kar yağışı

- Erzincan şehir merkezinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
- Vatandaşlar kar yağışıyla birlikte mutlu olup, dışarıda yürüyüş yaptı.
- Karayolları ekipleri, yolların açık kalması için karla mücadele çalışmalarını hızlandırdı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Erzincan’da gece saatlerinde soğuk havanın etkili olduğu Erzincan’da vatandaşlar yağan karla birlikte mutlu oldu.
ŞEHİR MERKEZİ BEYAZA BÜRÜNDÜ
Kar yağışıyla birlikte şehir merkezi beyaz örtüye büründü.
Evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar cadde ve sokaklarda kar yağışı altında yürüyüş yapmanın keyfini yaşadı.
Karayolları ekipleri de şehirlerarası yolların trafiğe açık kalabilmesi için karla mücadele çalışmalarına hız verdi.