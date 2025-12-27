Sivas’ta kar yağışı sonrası Tarihi Kent Meydanı beyaza büründü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sivas'a kış geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kod ile uyardığı kentte beklenen kar yağdı.

Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde kent merkezinde de başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

İçerisinde Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi yapılarını barındıran Tarihi Kent Meydanı, yağan kar ile birlikte eşsiz görüntüler oluşturdu.

Yağan karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, fotoğraf çektirdi.

"KAR, SİVAS'A YAKIŞIYOR"

Sivas’ta lise öğrenimi gören Enes Aver, "Kar yağdığı için mutluyuz tabi ki. Kar, Sivas’a yakışıyor.

Kar, kış deyince Sivas akla gelen ilk şehirler arasında. Arkadaşlarımızla manzaranın tadını çıkararak geziyoruz" dedi.

VALİLİK VATANDAŞLARI UYARDI

Öte yandan, Sivas Valiliği, kar yağışına ilişkin vatandaşları uyardı. Valilik’ten yapılan yazılı açıklamada, "Yağışa bağlı olarak meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Başta sürücüler olmak üzere tüm vatandaşlarımızın meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı gerekli tedbirleri almaları önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.