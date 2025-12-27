Abone ol: Google News

Erzincan'da karayolları ekipleri, geçitleri ulaşıma açık tutmaya çalışıyor

Erzincan'da etkili olan kar yağışı sonrası Karayolları ekipleri, Sakaltutan ile Ahmediye geçitlerini açık tutmak için aralıksız çalışıyor.

Yayınlama Tarihi: 27.12.2025 03:48
  • Erzincan'da kar yağışı yüksek kesimlerde ulaşımı etkiledi.
  • Karayolları ekipleri, Sakaltutan ve Ahmediye geçitlerini açık tutmak için çalışıyor.
  • Meteoroloji, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Erzincan'da kentin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

KAR YAĞIŞI ULAŞIMI ETKİLEDİ

Erzincan-Sivas kara yolundaki 2 bin 160 rakımlı Sakaltutan Geçidi ve Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki 2 bin 120 metre rakımlı Ahmediye Geçidi gibi yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

KARAYOLLARI EKİPLERİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Karayolları 164'üncü Şube Şefliği ekipleri, kara yollarındaki geçitleri ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler iş makineleriyle yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, trafik ekipleri de bölgede denetimlerini sıklaştırdı.

Kar yağışının yüksek kesimlerde devam edeceğini bildiren meteoroloji yetkilileri, özellikle sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

