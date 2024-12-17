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İHA

Erzincan'ın Refahiye ilçesinin kırsal bölgelerinde doğa yürüyüşü yapan Baki Kaya isimli vatandaş, karlı arazide ilerlerken bir hareket fark etti.

VAŞAĞI GÖRÜNTÜLEDİ

Kaya, daha dikkatli baktığında nesli tehlike altında olan vaşağı gördü. Kamerasını çıkararak hemen kayda başlayan Kaya, nadir görülen bu yaban hayvanının doğadaki doğal güzelliğini anbean kayıt altına aldı.

Vaşak, sakin bir şekilde karlı zeminde yürüyerek uzaklaştı ve kısa süre sonra ise gözden kayboldu.