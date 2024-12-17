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İHA

Erzincan’ın Halitpaşa Caddesi üzerinde dün bir dükkânın önünde, boğazına şeker kaçan genç bir adam, patronunun hayat kurtaran müdahalesi sayesinde ölüm tehlikesinden son anda kurtuldu.

BOĞAZINA ŞEKER KAÇTI, YARDIM İSTEDİ

Ağzında şeker bulunan A.Y. birden fenalaşarak nefes alamamaya başladı. Boğazına şeker kaçan genç, bir anda panik içinde koşarak çalıştığı dükkana girdi ve el hareketiyle patronundan yardım talep etti.

Durumu fark eden dükkan sahibi M.A. genç adama hemen Heimlich manevrası uygulamaya başladı. M.A., birkaç kez uyguladığı Heimlich manevrasıyla, A.Y.’nin boğazındaki şekerin çıkmasını sağladı.

HEİMLİCH MANEVRASIYLA KURTULDUĞU ANLAR KAMERADA

Şekerin çıkmasının ardından, A.Y. kısa süreli bir şok yaşasa da kendini toparlamayı başardı.

Patronu, genç adamı bir süre dinlendirerek sakinleşmesine yardımcı oldu. O anlar ise dükkândaki güvenlik kamerasına yansıdı.