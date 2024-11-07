Erzincan’da nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşak görüntülendi

İHA
Erzincan - İliç karayolunda nesli tehdit altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan yavru vaşak görüntülendi.
YAVRU VAŞAĞI GÖRENLER TELEFONLARINA SARILDI
Araç sürücüsü gece saatlerinde yolda seyir halindeyken karayolu üzerinde bulunan yavru vaşağı fark etti.
Sürücü bu anları bir süre cep telefonuyla görüntüledi. Vaşak daha sonra yoldan çıkarak arazide kendini kaybettirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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