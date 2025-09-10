Erzincan’da silah operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda; İl genelinde 6136 SKM suçu kapsamında yürütülen çalışmalarda silah teşhiri yapan ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokarak havaya ateş açan şahıslara yönelik yapılan araştırmalarda 13 şüpheli şahsın il genelinde bireysel olarak silahlandığı veya satın aldıkları silahları teşhir ettikleri tespit edildi.

RUHSATSIZ SİLAH OPERASYONU

Şüpheli şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 11 adet farklı marka ve modellerde ruhsatsız tabanca, 8 adet farklı marka ve modellerde ruhsatsız tüfek, 1899 adet farklı marka ve ebatlarda dolu fişek, 425 adet farklı marka ve ebatlarda dolu kartuş, 12 adet farklı marka ve ebatlarda şarjör ele geçirildi..

Gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.