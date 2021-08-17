Erzurum dolu yağışı sonrası cadde ve sokaklarda taşkınlar yaşandı
- AA
- 17.08.2021 - 02:14
- Güncelleme : 17.08.2021 - 03:56
Suyla dolan bazı köprü altındaki yolların trafiğe kapatıldığı kentte, Şükrüpaşa ve Kazım Karabekir mahallelerindeki evleri su bastı.
Cadde ve sokakların beyaza büründüğü kentte, su taşkınları nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da çatı altlarına ve iş yerlerine sığındı.
İtfaiye ve belediye ekipleri, su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde tahliye çalışması başlattı.
Erzurum dolu yağışı sonrası cadde ve sokaklarda taşkınlar yaşandı-Video
KÖPRÜ ALTINDAKİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI
Bazı köprü altındaki yolların suyla kaplanması nedeniyle trafik ekipleri bu güzergahlardaki yolları trafiğe kapatarak önlem aldı.
Bir yolcu minibüsü de tamamen doluyla kaplanan Gez Mahallesi Köprüsü'nde ilerleyemeyince yardım beklemek zorunda kaldı.
SU BASKINI İHBARLARI
Öte yandan Şükrüpaşa ve Kazım Karabekir mahallelerinden itfaiye ekiplerine "evlerde su baskını" yaşandığına dair çok sayıda ihbar geldi.
Ekipler, su baskını yaşanan evlerde çalışma başlattı.