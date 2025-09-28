Erzurum'da boya üretim tesisinde yangın çıktı: Ekiplerin müdahalesi devam ediyor Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir boya üretim tesisinde çıkan yangında dumanlar gökyüzüne yükselirken ekiplerce müdahalenin devam ettiği bildirildi.