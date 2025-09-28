Erzurum'da boya üretim tesisinde yangın çıktı: Ekiplerin müdahalesi devam ediyor

Erzurum'da alevler yükseldi.
OSB'de bulunan bir boya üretim tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bölgeye gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.
HAM MADDELERE SIÇRAMAMASI İÇİN ÇALIŞILIYOR
Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
Ekipler, yangının boya üretiminde kullanılan kimyasal ham maddelerin yer aldığı depolara sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.