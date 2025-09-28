Abone ol: Google News

Erzurum'da boya üretim tesisinde yangın çıktı: Ekiplerin müdahalesi devam ediyor

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir boya üretim tesisinde çıkan yangında dumanlar gökyüzüne yükselirken ekiplerce müdahalenin devam ettiği bildirildi.

Yayınlama Tarihi: 28.09.2025 17:47
Erzurum'da alevler yükseldi. 

OSB'de bulunan bir boya üretim tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

HAM MADDELERE SIÇRAMAMASI İÇİN ÇALIŞILIYOR

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, yangının boya üretiminde kullanılan kimyasal ham maddelerin yer aldığı depolara sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

