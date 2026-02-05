Erzurum'da evde zorla tutulan kadın kurtarıldı Erzurum'da aynı evde kaldığı erkek tarafından zorla tutulduğunu ileri süren 21 yaşındaki B.K., polis ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak Yakutiye Aile İçi Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Göster Hızlı Özet Erzurum'da, 21 yaşındaki B.K., zorla tutulduğu evden polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Genç kadın, kendisini alıkoyan Ş.Ö.'nün kapıları kilitlediğini belirtti.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Erzurum'un Yakutiye ilçesi Gölbaşı Semti Veyisefendi Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir kadının ikamette zorlu tutulduğu ihbarı üzerine polis olay yerine gitti. Polis, alt katı dükkân olan 2 katlı binanın üst katının penceresindeki kadını gördü. EVDE ZORLA TUTULDUĞUNU SÖYLEDİ Adının B.K. olduğu belirlenen genç kadın, aynı evde kaldığı Ş.Ö. isimli erkeğin binanın giriş kapısını kilitleyerek kendisini evde zorla tuttuğunu ileri sürdü. VALİZLERİYLE EVDEN ÇIKARILDI Demir kapının itfaiye ekiplerinin desteğiyle açılması sonucu binaya giren polis, B.K.'yı bulunduğu evden valizleriyle çıkardı. Erzurum Şehir Hastanesi'nden alınan doktor raporu sonrası B.K. Yakutiye Aile İçi Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. B.K.'nın şikayeti üzerine polis, Ş.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.

