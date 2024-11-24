Erzurum'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

İHA

Erzurum'un Palandöken ile Aziziye ilçelerini birbirine bağlayan İhsan Doğramacı Bulvarı'nda saat 22.00 sıralarında 25 GA 497 plakalı araç önce yoldan çıktı, sonra yol kenarında bulunan ağaçlara çarptı.

Daha sonra ağaçlara çarpan ve takla atan araç, boş arazide durabildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık görevlisi, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan ilk müdahalede araçta bulunan sürücü İ.K (18) ve yolcu olarak buşunan E.K. (14), B.G.Ş (19) ve B.Ş. (17) olduğu tespit edildi.

Araç sürücüsü İ.K., kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis yolu bir süreliğine trafiğe kapatırken, araç içinde vefat eden sürücü İ.K., Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kazayı haber alan ve olay yerine gelen bazı aile mensupları sinir krizi geçirdi.

Polisin kaza ile ilgili soruşturma ve incelemesini sürdürüyor.