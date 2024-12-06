Esenler'de 12 daire tedbir amaçlı boşaltıldı

İHA
Esenler Turgutreis Mahallesi 524. Sokak'taki binanın kolonlarındaki çatlakları fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
Söz konusu adrese polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.
12 DAİRE TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI
Yapılan inceleme sonucu 6 katlı binadaki 12 daire tedbir amacıyla boşaltıldı. Binanın çevresine emniyet şeridi çekilirken, sokak araç trafiğine kapatıldı.
Yetkililerin, yapılacak detaylı incelemenin ardından binayla ilgili karar verecekleri öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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