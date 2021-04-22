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    Esenler'de polis ekipleri iftarlarını denetim sırasında açtı

    Esenler, sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte başlayan denetimlerde polisler iftarını görev başında açtı.
    • DHA
    • 22.04.2021 - 22:03
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 22:34
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    Esenler'de polis ekipleri iftarlarını denetim sırasında açtı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte denetim yaptı.

    DENETİM SIRASINDA İFTAR YAPTILAR

    Yapılan denetimlerin iftar saatine denk gelmesiyle polis ekipleri iftarını görev başında açtı. Çevredeki esnaf ise iftar sonrası polislere çay ve tatlı ikram etti. Denetimlerin gece boyu süreceği öğrenildi. 
    Esenler de polis ekipleri iftarlarını denetim sırasında açtı #1

    Esenler de polis ekipleri iftarlarını denetim sırasında açtı #2

    Esenler de polis ekipleri iftarlarını denetim sırasında açtı #3

    Esenler de polis ekipleri iftarlarını denetim sırasında açtı #4

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