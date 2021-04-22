Esenler'de polis ekipleri iftarlarını denetim sırasında açtı

Esenler, sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte başlayan denetimlerde polisler iftarını görev başında açtı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte denetim yaptı.

DENETİM SIRASINDA İFTAR YAPTILAR

Yapılan denetimlerin iftar saatine denk gelmesiyle polis ekipleri iftarını görev başında açtı. Çevredeki esnaf ise iftar sonrası polislere çay ve tatlı ikram etti. Denetimlerin gece boyu süreceği öğrenildi.











