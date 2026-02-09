Esenyurt’ta masalsı nikâh: Gelin ve damat at üstünde 'evet' dedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bir süre önce Esenyurt Belediyesi’ne ait binicilik tesisinde yolları kesişen Behçet Demir ile Dilara Eren çifti, evlilik kararlarının ardından klasik bir nikâh töreni yerine kendilerini anlatan özel bir organizasyon tercih etti. Gelinlik ve damatlıklarını giyen çift, at sırtında nikâh masasına gelerek davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

AT SEVGİSİ NİKAH TÖRENİNE YANSIDI

At binmeye olan ilgileriyle bilinen çiftin bu tercihi, törene katılanların da ilgisini çekti. Gelin ve damadın at üzerinde nikâh kıydığı anlar, çevrede bulunanlar tarafından ilgiyle izlenirken ortaya renkli görüntüler çıktı.

"NİKAH ŞAHİDİ AT OLACAKTI AMA KABUL EDİLMEDİ"

Damat Behçet Demir, nikâh öncesinde yaptığı açıklamada, sıra dışı törenin kendileri için çok anlamlı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

İlk evliliğim ve benim normal bir şekilde evlenmem mümkün değildi. At üzerinde evlenmek benim için şarttı. Eşim de ata çok iyi biner. Aslında nikâh şahidimiz de at olacaktı ama buna izin verilmedi. Bu yüzden şahitlerimiz insanlar oldu.

"BURADA TANIŞTIK, BURADA EVLENMEK İSTEDİK"

Gelin Dilara Eren ise tanıştıkları mekânda evlenmenin kendileri için özel bir anlam taşıdığını vurgulayarak, şunları söyledi: