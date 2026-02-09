Mardin'de güzellik merkezi çalışanı 9 ay boyunca ödemeleri çaldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir güzellik merkezi çalışanı, 9 ay boyunca müşterilerden gelen ücretleri kendi bankasına aktardı.

Güzellik merkezi işleten ve mağdur kadınlara iş istihdamı sağlayan Günay Bilbay, çalışanının ödemelerdeki gerçekleştirilen usulsüzlüğü anlattı.

Güzellik merkezi sahibi Günay Bilbay, iş yerlerinde Gamze G. ve Melek G. isimli iki kardeşin çalıştığını, Gamze G.'nin yaklaşık 9 ay boyunca görev yaptığını savundu.

''SAYISIZ MÜŞTERİMİZ BİZE ULAŞTI''

Çalışanlarına güvendiklerini belirten Bilbay, başka bir personelin kasada usulsüzlük olduğu yönündeki beyanı üzerine durumdan şüphelendiklerini ve söz konusu çalışanı işten çıkardıklarını ifade etti. Bilbay, "İşten çıkardıktan sonra sayısız müşterimiz bize ulaştı. Müşteriler, ödemeleri onun IBAN'ına yaptıklarını söylediler.

Dekontlar tek tek tarafımıza ulaştı. Beş farklı bankadan, annesinin ve kendisinin ortak olduğu hesaplara attırmış. Lazer işlemlerinin yapıldığı yerde tüm paraları kendi IBAN'ına attığını kendi ağzıyla itiraf etti." dedi.

''GERİ ÖDEME YAPILMADI''

Ödemelerin iade edileceğine dair sözler verilmesine rağmen herhangi bir geri ödeme yapılmadığını dile getiren Bilbay, "Bundan sonra 'ödeyeceğim' diyerek bizi sürekli oyaladılar. Her defasında annesi, dayısı ve amcası devreye girdi. Özellikle amcasına bir buçuk ay boyunca güvendim ve inandım.

Ancak meğerse beni oyalıyormuş ve yalan söylüyormuş. Sürekli pazartesi, salı diyerek söz verdi ama hiçbir ödeme yapılmadı. Zamanla beni oyaladığını ve doğruyu söylemediğini fark ettim.

Uzun süredir bekliyorum ve oyalandığımın farkındayım. Bunun dışında bir kuyumcunun daha mağdur edildiğini öğrendim, o kuyumcu da bana ulaştı. Meğerse daha önce çalıştığı birkaç yerde de benzer hırsızlık olayları yaşanmış.

Bunları sonradan öğrendim. Ben bu olayın kesinlikle arkasında durmak istiyorum. Adalete güveniyorum.

Bugün bana yapan, yarın bir başkasına da yapar. Zaten daha önce başkalarına da yapmış, onlar da bana ulaştı. Bu yüzden yaptığı hatanın bedelini ödemesini istiyorum." şeklinde konuştu.

''KENDİSİNDEN ŞİKAYETÇİYİZ VE AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMALARINI İSTİYORUZ''

Öte yandan işletmenin avukatı ve aynı zamanda işletme sahibinin kızı olan Gurbet Bilbay da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Mardin Barosu'na kayıtlı avukat olduğunu belirten Bilbay, güzellik merkezinin kâr amacıyla değil, mağdur kadınlara istihdam sağlamak için kurulduğunu vurguladı.

Gurbet Bilbay, "Yaklaşık 9 ay- 1 yıl öncesinde, iki kız kardeş olan Gamze G. ve Melek G. iş yerimize başvuruda bulundu.

Kendilerine güvendik ve iş yerini emanet ettik. Ancak zamanla tüm müşterilerin yaptığı ödemelerin, yani bütün dekontların kendi hesaplarına attığını öğrendik.

Biz kendilerinden hiçbir şekilde şüphelenmedik. Yaklaşık 8-9 ay sonra durumdan şüphelenmemiz üzerine müşterilerimizle iletişime geçtik ve dekontları tek tek topladık. Kendisinden şikayetçiyiz ve ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum." diye konuştu.

''FARKLI GÜZELLİK MERKEZLERİNDE DE ÇALIŞIP PARALARI KENDİ HESAPLARINA ATMIŞLAR''

Başka işletmelerden de benzer mağduriyet iddialarının kendilerine ulaştığını aktaran Bilbay, "Olayla ilgili olarak bize başka mağdurlar da ulaştı. Aynı şekilde başka iş yerlerini de sıkıntıya sokmuş. Bununla ilgili gerekenin yapılmasını talep ediyorum.

Söz konusu iki kardeş, İstasyon Mahallesi'nde oturuyor. Farklı güzellik merkezlerinde çalışıp, benzer mağduriyetlere sebep olmuşlar.

Bu durum, birçok işletmenin güveninin sarsılmasına neden olmuştur. Farklı güzellik merkezlerinde de çalışıp paraları kendi hesaplarına attırmışlar.

Biz mağdurlara ulaştık. Kendi müşterilerimizden dekontları topladık ve diğer mağdurlarla da iletişime geçtik. Kendilerinin bize yaptığı tek açıklama 'şeytana uydum' şeklinde olmuştur.

''BİZİM BU İŞ YERİNİ AÇMAKTAKİ AMACAMIZ MAĞDUR KADINLARA İŞ İMKANI SAĞLAMAKTI''

Bu açıklama kesinlikle kabul edilemez. Bugüne kadar tarafımıza herhangi bir ödeme de yapılmamıştır.

Bununla alakalı ceza almasını istiyorum. Tekrar belirtmek isterim ki, bizim bu iş yerini açmaktaki amacımız kesinlikle kar elde etmek değil, mağdur kadınlara iş imkanı sağlamaktı." ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili hukuki sürecin başlatıldığı öğrenildi.