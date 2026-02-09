Selendi’nin saklı mirası kaderine terk edildi

- 1960'lı yıllarda inşa edilen Koca Fehmi Köprüsü, 1989'daki sel felaketinde yıkıldı ve o günden beri restore edilmeyi bekliyor.
- Köprü, tarihi ve kültürel önemi nedeniyle sadece bir geçiş noktası değil, aynı zamanda bölge ekonomisinin önemli bir unsuru olarak hizmet veriyordu.
- Bölge halkı, köprünün restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyor.
Manisa’nın Selendi ilçesinde yer alan ve döneminin taş işçiliğiyle öne çıkan Koca Fehmi Köprüsü, aradan geçen yıllara rağmen yeniden ayağa kaldırılmayı bekliyor. 1989’daki sel felaketinde yıkılan köprü, tarihi ve kültürel değeriyle bölgenin unutulmuş mirasları arasında yer alıyor.
TAŞ İŞÇİLİĞİNİN ZARİF ÖRNEĞİ
1960’lı yıllarda Selendi Çayı üzerine, Çinan ve Kazıklı mahallelerini birbirine bağlamak amacıyla inşa edilen Koca Fehmi Köprüsü, tek gözlü taş mimarisiyle dikkat çekiyordu. Dönemin mühendislik anlayışıyla inşa edilen yapı, Selendi’nin doğu ve batı yakası arasında önemli bir bağlantı noktasıydı.
BÖLGE EKONOMİSİNİN CAN DAMARIYDI
Köprü, Selendi Çayı’nın batısında bulunan değirmene ulaşımı sağlayarak köylülerin tarımsal ürünlerini taşımada kullandığı ana güzergâh haline gelmişti. Bu yönüyle yalnızca bir geçiş noktası değil, aynı zamanda bölge ekonomisinin önemli unsurlarından biri olarak hizmet veriyordu.
SEL FELAKETİYLE YIKILDI, ZAMANA YENİK DÜŞTÜ
1989 yılının yaz aylarında yaşanan şiddetli sel felaketi, köprünün büyük bölümünün yıkılmasına neden oldu. O tarihten bu yana onarılmayan yapı, doğayla iç içe ancak kaderine terk edilmiş halde bulunuyor. Günümüzde köprüye ulaşım ise dar ve engebeli patika yollarla sağlanabiliyor.
TURİZM İÇİN ÖNEMLİ BİR POTANSİYEL
Bölge halkı, Koca Fehmi Köprüsü’nün aslına uygun şekilde restore edilmesini talep ediyor. Yeniden ayağa kaldırılması halinde köprünün, çevresindeki doğal güzelliklerle birlikte doğa yürüyüşleri, fotoğrafçılık ve alternatif turizm rotalarına dahil edilebileceği belirtiliyor.
"SELENDİ'NİN YENİ CAZİBE MERKEZİ OLABİLİR"
Bölge sakinlerinden Mithat Osman Kıvrak, yetkililere çağrıda bulunarak, şu ifadeleri kullandı:
Bu tarihi yapının ve bağlantı yollarının onarılması, Selendi’ye turizm yoluyla ciddi bir hareketlilik kazandıracaktır. Tarih ve doğanın iç içe geçtiği bu alan, doğru dokunuşlarla ilçenin yeni cazibe merkezlerinden biri olabilir.