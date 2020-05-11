Eşini dövüp sosyal medyada paylaşan şahsa 21 yıl hapis istemi

Sancaktepe'de eşini dövüp o anları sosyal medyada paylaşan şahsa 21 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Sancaktepe'de boşanmak isteyen eski eşi R.S.’yi, boşanma aşamasındayken inşaat halindeki boş bir binaya götürerek darbeden ve bu anları cep telefonu ile kaydederek sosyal medya hesabında paylaştığı gerekçesi ile tutuklu bulunan Eray D. hakkında yürütülen soruşturma süreci tamamlandı.

İDDİANEME HAZIRLANDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Eray D. İle müşteki R.S.’nin suçun gerçekleştiği 20 Ocak 2020 tarihinde evli oldukları belirtildi.

Boşanma aşamasında olan R.S. İle Eray D.’nin bu nedenle ayrı evlerde yaşadıkları belirtilen iddianamede, şüpheli Eray D.’nin 22 Ocak tarihinde müşteki ile görüşmek istediğini beyanı ettiği ve müştekinin araması ile buluştukları belirtildi.

BOŞ BİNAYA GÖTÜRÜP DARBETTİ

Şüpheli Eray D.’nin müştekiyi araçla Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi’ne götürdüğü, burada araçtan indikleri, şüphelinin müştekiyi burada bulunan inşaat halindeki boş bir bina içerisine götürmek istediği, müştekinin gitmek istememesi üzerine darbederek zorla götürdüğü belirtilen iddianamede, “İnşaatta kullanılan demir sopalarla vurduğu, yerden taş alarak vurduğu, müştekiye hitaben hakaret içerikli sözler söylediği” belirtildi.

21 YIL 4 AY HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Şüphelinin dövdüğü anları kaydederek sosyal medya hesabında paylaştığı belirtilen iddianamede, R.S.’nin basit tıbbi müdahale ile giderilecek nitelikte hafif yaralandığı belirtilerek, şüphelinin, “Basit yaralama”, “Sesli, görüntülü ileti ile hakaret”, “Eşe karşı kasten yaralama”, “Kişiyi hürriyetten yoksun kılma”, “Tehdit” suçlarından 4 yıl 9 aydan 21 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

DURUŞMA GÜNÜ VERİLDİ

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü belirledi.