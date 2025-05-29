Eskişehir ve Afyonkarahisar'da ormanlara girişler, 15 Haziran'dan itibaren yasak

DHA

Türkiye genelinde yangın riski yüksek bazı illerde ormanlık alanlara girişler mayıs ayı itibarıyla yasaklandığı belirtildi.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, valilik onayıyla Eskişehir ve Afyonkarahisar'da orman yangınlarına yönelik tedbir alındığı belirtildi.

15 HAZİRAN'DAN İTİBAREN GİRİŞLER YASAK

Buna göre Eskişehir'de 15 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında, Afyonkarahisar^da ise 15 Haziran- 15 Ekim tarihleri arasında ormanlara girişler yasaklandı.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ayrıca yasakların denetlenmesi amacıyla orman işletme müdürlükleri ekipleri ile jandarma ve diğer görevlilerce devriyeler gerçekleştirileceği ifade edildi.

"KONTROLLÜ DE OLSA ATEŞ YAKMAK DA YASAKLANDI"

Açıklamada, şu sözler kullanıldı: