Antalya’da beklenen sağanak yağış geldi

Meteorolojinin uyarısının ardından Antalya’da yağış etkili olurken Batı Akdeniz'de ise öğleden sonra fırtına bekleniyor. Yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yayınlama Tarihi: 21.12.2025 15:48
  • Antalya'da beklenen yağış etkili oldu ve meteoroloji Batı Akdeniz'de de fırtına uyarısı yaptı.
  • Yetkililer, vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.
  • Özellikle Manavgat-Gazipaşa arasında rüzgar hızının 75 km/s'e çıkması bekleniyor.

Turizm kenti Antalya en sonunda kış mevsimine girdi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Antalya çevreleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Uyarının ardından Antalya kent merkezinde sabaha karşı yağış başladı.

SAHİL BOŞALDI

Yağış, saat 14.00 sıralarında etkisini artırdı.

Konyaaltı Sahili yağıştan dolayı boş kalırken, kimileri yağmur altında yürüyüş yaptı.

BATI AKDENİZ'DE FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün bir diğer uyarısında ise Batı Akdeniz'de fırtına beklendiği kaydedildi.

Antalya Körfezi'nin doğusunda, Manavgat-Gazipaşa arasında rüzgarın öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde, saatte 50 ile 75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.

