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İHA

Eskişehir'de korku dolu anlar..

Sabah saat 06.30 sıralarında, çevreyolu üzerinde bulunan Alpu Kavşağı Ankara istikametinde meydana gelen olayda, Zafer Ç. (42) idaresindeki 26 BE 537 plakalı ve Odunpazarı otobüs durakları ile Kanlıpınar Mahallesi arasında olan 57 numaralı hatta çalışan belediye otobüsü, sol arka tekerinin körüğünün patlaması sonucu yanmaya başladı.

MÜDAHALE YETERSİZ KALDI

Aracını sağ şeride çeken şoför, 5 yangın tüpüyle yangına müdahale etmeye çalışsa da alevler büyümeye devam etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ekipleri sevk edildi.

1 YOLCU YARALANDI

Yangınında otobüste bulunan bir kadın yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralının, tedavisi için Eskişehir Şehir Hastanesi'ne gittiği öğrenildi.

Yangının sabah saatlerinde meydana gelmesi ve otobüsün boş olması, olası bir facianın önüne geçti.

1 SAATLİK ÇALIŞMA SONUNDA KONTROL ALTINA ALINDI

Öte yandan itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Kullanılamaz hale gelen ve eski olduğu görülen otobüsün yanması ile alakalı inceleme başlatıldı.