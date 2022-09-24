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    Eskişehir'de bir kadın hayır çeşmesiyle halılarını yıkadı

    Hayırseverler tarafından halka açık yapılan çeşmede, "Kesinlikle musluk altında ve önünde halı, kilim, çamaşır yıkamak yasaktır" tabelasına rağmen halı yıkandı.
    • 24.09.2022 - 10:23
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    Eskişehir'de bir kadın hayır çeşmesiyle halılarını yıkadı

    Hayır çeşmesinin kullanım şekli görenleri şaşırttı...

    Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde hayırsever tarafından çeşme yapıldı.

    Halılarını yıkadı

    Yasağa rağmen bir kadın, çeşmenin olduğu yere evinin halılarını serdi ve yıkamaya başladı.

    İHA'nın aktarımına göre; halka açık olan çeşmenin kullanım amacı ise çevredekiler tarafından tepki çekti.

    Eskişehir de bir kadın hayır çeşmesiyle halılarını yıkadı #1

    Tabelaya aldırış etmedi

    Halılarını yıkayan kadın duvarda asılı olan, "Aziz Kardeşim, hayır sahipler çam suyunu içilsin ve kullanılsın diye getirdi. Kesinlikle musluk altında ve önünde halı, kilim, çamaşır yıkamak yasaktır" yazılı tabelaya aldırış etmedi.

    Eskişehir de bir kadın hayır çeşmesiyle halılarını yıkadı #2

    Eskişehir de bir kadın hayır çeşmesiyle halılarını yıkadı #3

    Eskişehir de bir kadın hayır çeşmesiyle halılarını yıkadı #4

    Eskişehir de bir kadın hayır çeşmesiyle halılarını yıkadı #5


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