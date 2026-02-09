İstanbul'da önce yağmur, sonra güneş: Hafta sonu zirve yapacak...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

AKOM tarafından paylaşılan güncel hava tahmin raporuna göre, Pazartesi ve Salı günleri İstanbul genelinde çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu bir gökyüzü hakim olacak.

Kuzeyli yönlerden esen sert rüzgarların da etkisiyle sıcaklıkların 7-8 derecelere kadar düşmesi beklenirken, İstanbulluların dışarı çıkarken tedbiri elden bırakmaması öneriliyor.

Ancak bu kış provası uzun sürmeyecek; Perşembe günü itibarıyla güneyli rüzgarların devreye girmesiyle sıcaklıklar hızla tırmanışa geçecek.

17 DERECEYE ÇIKACAK

Meteorolojik verilere göre, Perşembe günü 13 dereceye ulaşacak olan termometreler, Cuma günü 14-16 derece bandını zorlayacak. Pazar günü ise İstanbul'da termometrelerin 17 dereceyi göstermesi ve parçalı bulutlu, güneşli bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor.

AKOM tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Hafta boyunca havada parçalı, yer yer çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken aralıklarla yerel yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Hafta ortasına (Çarşamba) kadar 7-10°C'ler aralığında mevsim normalleri altında seyretmesi beklenen sıcaklıkların Perşembe itibari ile artarak hafta sonu 15-17°C'ler aralığına bahar değerlerine yükseleceği öngörülüyor.”