DHA

Eskişehir'de, olası afet ve acil durumlara karşı hazırlıkları güçlendirmek amacıyla AFAD, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla geniş kapsamlı bir deprem tatbikatı gerçekleştirildi. AFAD-RED entegrasyonu ve AYDES uygulaması kullanılarak yapılan saha tatbikatına, Eskişehir Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Aslan Mehmet Coşkun, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve 100 araçla 568 personel katıldı.

"ESKİŞEHİR ÇEVRESİNDE 17 DİRİ FAY HATTI VAR"

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Aslan Mehmet Coşkun, Eskişehir'de 4 aktif fay hattının bulunduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

Eskişehir çevresindeki 100 kilometre yarıçapında 17 diri fay hattı mevcut. Bunlar, Eskişehir ve çevresini etkileyebilecek büyük riskler taşıyor. Ayrıca, ilimizin önemli bir kısmı alüvyon zemin üzerinde yer almakta, bu da deprem etkisini daha da artırıyor.

6.5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM SENARYOSU

Tatbikatın senaryosuna göre, Tepebaşı ilçesinin Uluönder Mahallesi merkezli 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD merkezinden alınan ilk bilgilere göre, AFAD, polis, jandarma ve arama-kurtarma derneklerinden oluşan ekipler, Eskişehir Anadolu Lisesi ile Şehit Muhammed Fatih Safitürk İmam Hatip Ortaokulu'nu tahliye etti ve yıkılan eski bir binadan yaralıları kurtarma çalışmalarına başladı. Ekipler, enkaz altında mutlak sessizlik içinde özel cihazlarla arama yaparak, yaralıları sağ salim çıkarmayı başardı. Ardından sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

UÇAK KAZASINDA YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Tatbikatın ikinci etabında, Hasan Polatkan Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ve yangın söndürüldü. Uçaktaki yolcular güvenli bir şekilde tahliye edilerek tedavi altına alındı. Eskişehir Vali Yardımcısı Okan Leblebicier ve diğer yetkililer, tatbikatın çeşitli etaplarını gezerek kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi ve bilgi aldı.