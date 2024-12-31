Eskişehir'de kent merkezi boş kaldı

İHA

Tüm dünyada yeni yıla girecek olmanın heyecanı yaşanıyor...

Tüm dünyada olduğu ülkemizde de meydanlar vatandaşlar tarafından doldurularak kutlamalar yapılıyor.

Ancak Eskişehir’de yeni yıla saatler kala, önceki yıllardan farklı olarak kent meydanında yoğunluk görülmedi.

HARAKETLİLİK SINIRLI KALDI

Şehrin genellikle kalabalık olan meydanlarında bu yıl beklenen yoğunluk oluşmadı.

Şehir merkezinde haraketliliğin sınırlı kalmasıyla birlikte seyyar satıcıların da sayısının azaldığı gözlemlendi.

İlerleyen saatlerde vatandaşların geri sayım için toplanması ile yoğunluğun artması bekleniyor.