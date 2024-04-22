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Eskişehir'de polisten saklanan şahıs komşusunun balkonunda mahsur kaldı

Eskişehir'de polisten saklanan şahıs komşusunun balkonunda mahsur kaldı Eskişehir'de 14 yıllık hapis cezası kesinleşen M.G., polisin geldiğini görünce oturduğu apartmanın 3’ncü katından 2’nci kattaki komşusunun balkonuna indi. Dairede kimse olmadığı için balkonda mahsur kalan şüpheli M.G.’yi polis ekipleri, itfaiye yardımıyla indirerek gözaltına aldı.