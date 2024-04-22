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Eskişehir'de zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

Eskişehir'de zincirleme trafik kazası: 8 yaralı Sivrihisar'da taraftarları taşıyan minibüs, bir otomobile çarptı. Kaza sonrası bir başka otomobilin polis otosu, minibüs ve yol kenarında bekleyen taraftarlara çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.